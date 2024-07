Palermo, GazzaSport: “Gran colpo in attacco: c’è Henry. Futuro Brunori un rebus”

"Palermo, ti porto i gol. Gran colpo in attacco: c’è Henry. Ora il futuro di Brunori è un rebus". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sull'imminente arrivo di Thomas Henry alla corte di Alessio Dionisi. Manca ancora l'ufficialità, ma il club di viale del Fante avrebbe già raggiunto l'accordo col Verona per il trasferimento dell'attaccante francese in Sicilia. "Un colpo da Serie A. [...] Un attaccante per potenziare un reparto che sulle prime punte sta ballando parecchio". Sia perché Edoardo Soleri è ad un passo dallo Spezia, con Nikolaou che vestirà rosanero, sia perché il futuro di Brunori resta un vero proprio rebus.

Il Palermo, intanto, si è assicurato Henry, "un vero e proprio centro-boa", che già a gennaio era stato accostato ai siciliani. Resterebbero gli ultimi dettagli da definire, con il classe 1994 che dovrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di promozione. Si lavora su un triennale, "un anno di contratto, con gli eventuali altri due nel caso di salto di categoria". "Per Henry potrebbe rappresentare un vero e proprio rilancio", scrive la Rosea. Due stagioni condizionate dal lungo stop che lo ha tenuto fuori dal campo da gennaio 2023 fino allo scorso dicembre. L'attaccante francese è tornato a giocare soltanto nella seconda parte dello scorso campionato, in cui ha segnato due gol e un assist, contribuendo alla salvezza del Verona. "In Serie B dovrebbe fare la differenza, arricchire le chiavi di lettura in attacco per Dionisi, resta da capire in che ruolo, da titolare o da coprotagonista?", si legge.

Tutto dipenderà dal futuro di Brunori. Se il capitano ambirebbe a giocare in Serie A, il Palermo nelle scorse settimane lo ha di fatto blindato. E per cederlo vorrebbe almeno 8-9 milioni di euro. "Due condizioni che per il momento non si sono incontrate, perché dal massimo campionato richieste, al momento, non ne sono arrivate, mentre in Serie B gli estimatori si sprecano, però non alle cifre richieste dal Palermo". Tuttavia, la permanenza del bomber italo-brasiliano è tutt'altro che certa. Inoltre, in sede di calciomercato, servirà almeno un altro innesto per il reparto avanzato. Ovvero un esterno offensivo in alternativa a Di Francesco. Da decifrare anche il futuro di Di Mariano, in scadenza: in caso di addio, servirebbe un altro esterno per sostituirlo.