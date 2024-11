Palermo, Gardini: “Succursale del City? Fake news assoluta”

UN PROGETTO SOSTENIBILE

L'AD ha parlato del progetto sostenibile che i rosanero stanno cercando di seguire: "Il principio di sostenibilità vale per tutte la squadre perché è un principio assoluto, vuol dire cercare di fare le cose secondo un progetto e un viaggio che debba essere intrapreso da tutti. A quant'è il viaggio del Palermo? E' una domanda che ho fatto a diversi miei collaboratori: da 1 a 100 a che punto siamo di quello che è il viaggio che dobbiamo fare? Qualcuno ha risposto 10, qualcuno ha risposto 15, qualcuno ha risposto 30. Oggi il Palermo è senza dubbio al di sotto di 50, perché una città con una storia come Palermo sono difficilmente quantificabili, perché ha un brand, ha avuto una storia di calciatori importanti ha un bacino di utenza in Italia e in tutto il mondo che poche squadre possono vantare e noi abbiamo l'obbligo, il dovere morale, oltre che ringraziare tutti quelli che ci stanno sostenendo in questi due anni e andare a prenderne altri ed essere ancora maggiormente competitivi per quello che è il nostro obiettivo nel periodo".