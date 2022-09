Palermo, Gardini: “Obiettivi? Non poniamo limiti alla provvidenza, ma il progetto…”

Terzo giorno di mini ritiro a Manchester per il Palermo FC targato City Football Group . La squadra guidata da Eugenio Corini, approfittando della sosta del campionato di Serie B per le sfide di Nazions League delle relative nazionali, sta usufruendo dell'intera imponente struttura nella quale i citizens di coach Pep Guardiola preparano quotidianamente le gare stagionali. Tra i presenti oltremanica, oltre allo staff tecnico rosanero, anche il management della società di viale del Fante, dal presidente Dario Mirri ed il ds Leandro Rinaudo , al responsabile dell'area scouting del City Group Luciano Zavagno e l'amministratore delegato del club Giovanni Gardini . Sul progetto della holding inglese, relativo al Palermo FC , è intervenuto l'ad rosanero, ex manager di Inter ed Hellas Verona , tra le altre, rispondendo ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le dichiarazioni di Giovanni Gardini .

"Non bisogna porre limiti alla provvidenza, ma dobbiamo rispettare la parola progetto che secondo il nostro punto di vista prevede un percorso sul lungo periodo ed è questo quello che stiamo cercando di creare qui. Non dovremo essere schiavi del risultato subito e a tutti i costi ma dovremo arrivarci attraverso le scelte ponderate e funzionali al nostro progetto. Per questo non andremo alla rincorsa di qualcosa che debba avvenire subito, ma ad un percorso che con le spese giuste e i tempi giusti ci porterà dove questa piazza senz’altro merita. Questi riteniamo siano valori essenziali per un club come il nostro che ha attraversato soltanto pochi anni fa dei momenti davvero bui. Oggi siamo partiti con questi nuovi valori, sapere da dove partiamo e dove vogliamo arrivare con la consapevolezza che l’obiettivo nostro e della proprietà è certamente quello di regalare grandi soddisfazioni ai nostri splendidi tifosi".