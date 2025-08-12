Palermo, Gardini: “Motivo di orgoglio ospitare il Manchester City”

Giovanni Gardini , AD del Palermo , è intervenuto ai microfoni ufficiali del club in occasione della sfida tra Palermo e Manchester City, terminata 3-0 per i citizens: "Emozioni di ospitare il Manchester City a Palermo? Motivo di orgoglio e soddisfazione perché avere l'opportunità di condividere con la casa madre questi due giorni e condividere con una squadra come il Manchester City l'opportunità di vivere momenti insieme è sicuramente motivo di crescita per tutti noi e per tutti noi deve essere considerato come motivo uno step ulteriore di crescita. Che dimensione ha oggi il Palermo grazie al City Football Group? È una dimensione continuamente in divenire, ricordiamoci tre anni fa da dove siamo partiti e consideriamo tutto quello che è stato fatto e vedere uno stadio pieno, vedere un'attenzione così importante è un senso di grande orgoglio ma anche di gratificazione per tutti gli sforzi che si sono stati fatti in questi anni e soprattutto fuori dal campo. È un momento veramente importante perché segna chiaramente quello che è la storia del Palermo. Il Palermo nasce come fondazione con gli inglesi e oggi con una squadra importante, sicuramente una delle più importanti dell'ultima decada, la più importante al mondo che per noi è un motivo di grande ispirazione e di grande felicità anche allo stesso tempo".

"Il centro sportivo? Il gruppo CFG ci ha dimostrato e ci ha fatto presente fin da subito che le infrastrutture sono un punto focale delle loro attività. Aver realizzato in poco tempo un centro sportivo con queste caratteristiche, seguendo tutte le indicazioni che loro hanno potuto mettere a terra è un motivo di soddisfazione ma è anche motivo per i nostri calciatori di poter vivere il calcio in maniera ancora più professionale. Lo stadio? È un altro tassello che cercheremo di realizzare nel minor tempo possibile dando a questa città un'infrastruttura principale che possa gratificare i cittadini e in primis i nostri tifosi che sono meravigliosi la possibilità di vivere esperienze significative ed importanti. Euro 2032 è un'opportunità che va sicuramente sondata, approfondita, valutata, considerata. Siamo agli albori ma noi ci siamo e vogliamo prepararci, essere pronti per sfruttare questa opportunità. Poi il tempo dirà se ci saranno le condizioni, sappiamo che in questo frangente non siamo il capofila di questa situazione però è chiaro che noi faremo l'impossibile per riuscirci, che non vuol dire riuscirci però tuttavia. Rapporto tifoseria, squadra e città? Dimostra chiaramente che la squadra, la società e la città hanno un obiettivo comune e in questo momento sognare è la cosa più bella. Poi verranno le partite, i momenti difficili, le sconfitte e lì si possono preparare le vittorie. Oggi è tutto bello, meraviglioso, perfetto, anche se tutto può essere migliorato poi le partite dovranno dimostrare quanto di buono abbiamo fatto per la preparazione del campionato. Fuori dal campo possiamo dire che quello che stiamo facendo è qualcosa di incredibile e ci dà motivo di grandissima soddisfazione e felicità", ha concluso il dirigente.