Palermo, Gardini: “In Serie B non ci sono favorite. Faremo squadra competitiva”

"Non ci sono favorite, la Serie B è un campionato altamente competitivo". Lo ha detto Giovanni Gardini durante la compilazione del calendario della prossima Serie BKT 2024/2025 . "Vogliamo essere protagonisti, vogliamo fare meglio dell'anno scorso col sestegno dei nostri tifosi. Faremo una squadra competitiva", ha concluso l'amministratore delegato del Palermo , presente a La Spezia in rappresentanza del club rosanero.

Calendario asimmetrico definito nella giornata di ieri tra girone d'andata e di ritorno per il prossimo campionato di Serie B e percorso del Palermo di Alessio Dionisi già tracciato. Avvio da brividi con un tris di trasferte consecutive, come da richiesta del club rosanero per potere completare le opere di ripristino, manutenzione ed ammodernamento dello stadio "Barbera": Palermo che farà visita in rapida successione a Brescia (17 agosto), Pisa (24 agosto) e Cremonese (27 agosto). Esordio tra le mura amiche alla quarta giornata, il 31 agosto, contro il Cosenza (QUI IL CALENDARIO COMPLETO).