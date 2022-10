Gardini: “Dal presidente al magazziniere, tutti lavorano con uno spirito comune”

"Preoccupazione? I risultati non sono confacenti a quelle che erano le aspettative, ne siamo tutti consapevoli e siamo qui per lavorare. Solamente attraverso il sacrificio, l'abnegazione e la professionalità possiamo uscire da questo momento. Non era preventivato, ma non si può dire che questo momento non possa essere superato. Bisogna partire dai risultati, il lavoro deve essere tramutato in risultato sul campo. Fiducia in Corini? La fiducia in Corini nasce dal momento in cui lo si sceglie in un progetto di lungo periodo come quello della nuova società. Questo progetto non può essere valutato in un arco di tempo così limitato. La chiave è che il tempo è un opportunità, non un alibi. Siamo consapevoli del momento, vogliamo uscirne tutti insieme. Dal presidente al magazziniere, tutti lavorano con uno spirito comune per cercare di raggiungere questo obiettivo. Pensare che ci sia un colpevole è anacronistico e non è confacente al nostro spirito".