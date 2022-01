Palermo, garanzie per il mercato: la famiglia Mirri si spacca ancora. I dettagli

Daniele Mirri, padre di Dario, ha avviato un arbitrato per invalidare le decisioni di un’assemblea del 4 agosto scorso

Mediagol ⚽️

"Il Palermo è nuovamente il pomo della discordia nella famiglia Mirri". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero. Daniele Mirri, padre del presidente del Palermo, lo scorso giugno aveva scelto di dimettersi dal Consiglio di Amministrazione di Hera Hora, avviando successivamente un arbitrato per "dichiarare invalide tutte le decisioni" prese nel corso di un'assemblea della Damir del 4 agosto. Quel giorno, Dario Mirri è stato nominato "amministratore unico" con "carattere di urgenza" per il rilascio di una fideiussione (che non rischia di essere revocata) al fine di garantire le operazioni in sede di calciomercato.

"Tale provvedimento - si legge nella relazione sulla gestione dell’azienda - è stato assunto con carattere di urgenza per la necessità di sottoscrivere, da parte della Damir Srl, la lettera di patronage richiesta dal sistema bancario per rilasciare la fideiussione volta a garantire l’adempimento da parte di Palermo Fc Spa di parte delle sue obbligazioni". Secondo la normativa Figc, infatti, le società calcistiche professionistiche sono chiamate al "deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti per operazioni di campagna trasferimenti", con termine fissato al 9 agosto. Senza questa garanzia, si sarebbe verificata la "mancata esecutività dei contratti", con un punto di penalizzazione in classifica.

Al Collegio Arbitrale, dunque, Daniele Mirri chiede di "accertare e dichiarare che le decisioni assunte dall’assemblea del 4/8/2021 sono state assunte col voto determinante del socio Dario Mirri in conflitto di interessi, sia per conto proprio, sia per conto di terzi (Palermo Fc Spa) e sono produttive di un danno, potenziale e/o attuale, alla Damir srl". Pertanto, la richiesta è quella di dichiarare invalide tutte le decisioni assunte in quell'occasione. E se il Palermo non corre alcun rischio, resta in ballo - invece - il futuro di Hera Hora.