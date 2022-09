Palermo, garanzia Brunori: in gol al Barbera da sei gare consecutive. Cavani…

Il numero nove rosanero ha tolto le castagne dal fuoco sia a Baldini , 29 gol tra regular season e playoff nella scorsa stagione in Lega Pro, sia a Corini firmando già tre reti in questo avvio del campionato cadetto. Senza dimenticare il tris rifilato alla Reggiana nel turno preliminare di Coppa Italia durante il breve interregno in panchina di Di Benedetto .

Dalla semifinale di ritorno nei playoff contro la Feralpisalò al match vittorioso contro il Genoa in Serie B, Brunori ha sempre griffato il tabellino dei realizzatori al Barbera. Ex Juventus Under 23 a segno da sei gare consecutive, Coppa Italia compresa, nelle gare casalinghe dei rosa. Numeri da capogiro nel 2022, anno solare in cui Brunori ha ,esso a segno ben 28 gol, collocandosi alle spalle solo a due totem del calcio mondiale nel ruolo come Lewandowski e Mbappé. Durante il ritiro del Palermo all'Etihad Campus di Manchester, Brunori ha anche provato l'ebbrezza di sedersi al posto di ErvingHaaland nello spogliatoio dei citizens all'Etihad Stadium. Neanche il gigante norvegese ha segnato quanto il centravanti del Palermo in questo anno solare. Contro il SudTirol, l'italobrasiliano va a caccia del suo quarto centro in campionato, sarebbe il nono gol consecutivo al Barbera, per allungare la sua striscia magica e regalare punti pesanti alla compagine di Eugenio Corini.