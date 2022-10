Palermo, gara tenace e vigorosa ma povera di qualità: passo indietro col Cittadella

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sullo scialbo pari interno del Palermo contro il Cittadella. Non è arrivata quella vittoria scacciacrisi per la compagine di Corini, che sperava di staccarsi dalla zona retrocessione conquistando l'intera posta in palio al Barbera contro la formazione veneta. Nulla di tutto ciò, anzi, secondo quanto analizzato dal noto quotidiano regionale, il Palermo avrebbe compiuto sostanziali passi indietro sotto il profilo della prestazione rispetto a quanto mostrato sette giorni prima al cospetto del Pisa. Nonostante la cifra tecnica del Cittadella sia oggettivamente inferiore a quella dei toscani, la squadra di Corini non è quasi mai riuscita concretamente ad impensierire Kastrati e compagni. Volontà, intensità ed impegno non sono di certo mancati al Palermo, che ha giocato un calcio generoso e vigoroso, ma estremamente povero di qualità ed estro sotto il profilo dei contenuti tecnici. Latitano cifra tecnica, armonia e rapidità d'esecuzione, schemi offensivi efficaci, secondo quanto si evince dall'approfondimento, il Palermo ci prova caoticamente sorretto dalla tenacia dei singoli, ma non riesce a creare in maniera corale ed organica particolari impacci alla difesa del Cittadella. L'ennesimo risultato deludente, unitamente ai fischi del pubblico del Barbera ed al riscontro numerico in classifica, fotografano una situazione perdurante di grande difficoltà.