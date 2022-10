Palermo, Galassi: “Sono di Modena ma ho tifato rosanero. Senza soffrire non si vince”

"Se il mio cuore oggi era diviso tra le due squadre? Non era diviso a metà, era tutto da una parte sola e per il Palermo. Anche perché oggi il Modena non aveva bisogno del mio. Ho visto una squadra che sa soffrire e senza soffrire non si va da nessuna parte. Ho visto una squadra coesa e ho visto i giocatori sorridere. Li ho visti prima della partita e ho citato loro un grande modenese che è Enzo Ferrari, il quale diceva che nei momenti più duri, nei momenti più difficili e nei campionati lunghi non è finita finché non è finita. Oggi non è finita ed i rosanero hanno portato a casa tre punti. Forza Palermo sempre"