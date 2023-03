Palermo, Galassi: “Risultato inesatto, troppi 3 gol di scarto per il Modena”

Alberto Galassi , consigliere d'amministrazione del Palermo FC e membro del board del City Football Group , ha assistito dal vivo allo Stadio "Renzo Barbera" alla sfida tra Palermo e Modena , vinta dai rosanero per 5-2. Modenese di nascita, l'avvocato ed id imprenditore si è espresso sul roboante risultato nell'anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie B . Di seguito le sue dichiarazioni riportate sull'edizione odierna de "il Resto del Carlino".

"Credo che il risultato non sia corretto, non ci sono tre reti di scarto tra il Palermo e il Modena. Nel primo tempo meglio i canarini, poi il Modena ha praticamente smesso di giocare e siamo venuti fuori noi. Il risultato ai miei occhi è che queste due squadre si salveranno comodamente e potranno continuare a costruire bene per il futuro".