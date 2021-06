Palermo, fumata grigia per il rinnovo di Marong: la situazione

Sono dieci i giocatori del Palermo in scadenza di contratto tra un anno, nel 2022: tra questi anche il difensore gambiano

Titola così l'edizione del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla questione rinnovi in casa Palermo. "Stiamo vedendo di prolungare il contratto a Marong e non credo ci saranno problemi". Lo ha detto il direttore sportivo Renzo Castagnini, intervenuto in conferenza stampa nella giornata di ieri. Al momento, però, tra la dirigenza e il Bubucarr Marong non vi sarebbe un'intesa per il prolungamento del contratto che scadrà nel 2022.