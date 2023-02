Palermo-Frosinone, sarà un Barbera da record: il dato complessivo con gli abbonati

Prosegue spedita la vendita dei biglietti per il match della venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Sabato 18 febbraio alle ore 14.00 il Palermo di Eugenio Corini ospiterà al "Renzo Barbera" il Frosinone di Fabio Grosso . La formazione rosanero è chiamata a risollevarsi dopo il ko del "Ferraris" contro il Genoa di Alberto Gilardino , che ha arrestato la scia di nove risultati utili consecutivi della formazione siciliana.

Contro il Frosinone capitan Brunori e compagni troveranno dalla loro parte la forza del "dodicesimo uomo" con il "Barbera" che si avvia a far registrare grandi numeri di presenze sugli spalti. Ad oggi saranno infatti oltre 24.100 gli spettatori che assisteranno alla gara a fronte dei 12.700 tagliandi staccati per la sfida contro i ciociari. Dato destinato ad aumentare sensibilmente in considerazione del fatto che la vendita dei biglietti cesserà alle ore 13:55 di sabato 18 febbraio, giorno della gara.