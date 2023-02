Palermo-Frosinone, il “Barbera” continua a riempirsi: il dato spettatori aggiornato

Sale l'attesa per il match del "Renzo Barbera" tra Palermo e Frosinone, valida per la 25a giornata di Serie B e in programma domani 18 febbraio alle 14. Continua a crescere la febbre dei tifosi rosanero verso una gara sentita particolarmente dall'intera città e della squadra, sale il numero di biglietti venduti e ci si avvicina ai 26.164 spettatori registrati contro la Reggina.