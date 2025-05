Palermo-Frosinone, i precedenti dell’arbitro Dionisi con i rosanero

Venerdì 9 Maggio alle ore 20.30 andrà in scena il penultimo atto di questa Serie B, gli uomini di Dionisi saranno chiamati al riscatto contro il Frosinone. L’arbitro designato dall’AIA per dirigere il match è Federico Dionisi: fischietto di L’Aquila che ha già arbitrato il Palermo in 6 match, tutti in Serie B. Il bilancio dell’arbitro Dionisi coi rosanero è, sin qui, positivo: 3 vittorie, la prima ottenuta nel 2018 per 3-1 contro il Padova,la seconda contro l’Ascoli nel 2023 per 0-1 e, la più recente, un sonoro 0-3 contro il Cosenza in questa stagione; poi un pareggio senza reti contro il Como e le due sconfitte con la Salernitana: la prima per 1-2 nella stagione 2018-2019 con la rete decisiva di Casasola e lo 0-1 di questa stagione sempre contro i campani con rete decisiva di Andrés Tello.