Palermo, “frecce rosanero”: da Di Mariano a Soleri, nuovi scenari per Corini

Il palermitano aveva perso il posto da titolare contro la Ternana e Soleri era alla ricerca di un'occasione dal 1' minuto dall'inizio della stagione. Aveva perso terreno l'ex Lecce che con l'arrivo di Tutino ha dovuto indietreggiare il suo raggio d'azione di qualche metro. " Corini lo ha dirottato da attaccante esterno di sinistra a quinto di destra di centrocampo. Il numero 10 ha obbedito lasciando la posizione in cui ha giocato sempre in carriera per assorbire i nuovi compiti, qualcosa che gli ha prodotto un calo di rendimento e anche qualche critica pesante", si legge. Il riscatto a Pisa con il gol che ha dato il vantaggio al Palermo e con una prestazione all'altezza delle aspettative.

Soleri, adesso, ha probabilmente raggiunto quella consapevolezza e maturazione tattica che lo pone in lizza con altri attaccanti per una maglia da titolare. Le storie dei due si incrociano in quell'assist di Edoardo non sfruttato da Di Mariano che avrebbe potuto siglare una doppietta in una manciata di minuti. "Non è da escludere, dunque, che l'ex Novara e Soleri possano trovare conferme anche in vista della sfida di sabato a Cittadella", chiosa la Rosea.