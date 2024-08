Palermo, frattura nasale per Nedelcearu: il report medico dopo l’infortunio

Il difensore rosanero, uscito dal campo in barella nel secondo tempo di Pisa-Palermo, è stato sottoposto ad indagini strumentali.

Attimi di paura nel corso della sfida tra Pisa e Palermo. Nel secondo tempo della gara andata in scena alla "Cetilar Arena", il difensore rosanero Ionut Nedelcearu è stato costretto a uscire dal campo in barella e con il collare, in seguito ad uno scontro di gioco durissimo con Mehdi Leris. Il centrale rumeno è stato sottoposto, dunque, ad indagini strumentali che hanno evidenziato una frattura delle ossa nasali. Il calciatore - informa il club di viale del Fante - proseguirà l’attività agonistica con l’ausilio di una maschera protettiva.