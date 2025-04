Palermo, fragilità nei finali: troppi punti lasciati per strada

Il Palermo, in questa stagione, ha lasciato per strada diversi punti, soprattutto negli ultimi 10 minuti di gioco: si registrano ben 12 punti persi nelle fasi finali. L’ultima partita contro il Bari, in cui i pugliesi hanno trovato il gol del vantaggio a pochi minuti dallo scadere, è solo l’ennesimo esempio di un epilogo già visto più volte.