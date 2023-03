Palermo, foto di gruppo con il Girona: “La Vinya è casa vostra!”

In archivio il secondo giorno di ritiro del Palermo presso il centro sportivo "La Vinya" del Girona FC. La squadra di Eugenio Corini si prepara meticolosamente al prossimo appuntamento di campionato contro il Parma di Fabio Pecchia. Il match - valido per la trentunesima giornata del torneo di Serie B - è in programma sabato 1 aprile alle ore 14.00.