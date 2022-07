Palermo, Foschi: “L’addio di Baldini era nell’aria. Litigai con Zamparini per Amauri”

" L'addio di Baldini era nell'aria da quando c'è stato il passaggio di proprietà del City Group . Ma c'è anche la dignità di mezzo, ha dato un segnale forte. Io l'ho fatto diverse volte ma mi hanno preso in giro. Ho lasciato milioni sul tavolo perché avevo una dignità e non mi permettevano di svolgere il mio lavoro . Non so quanti altri lo farebbero".

Chiosa sulla lite tra Juric e Vagnati in casa Torino: "Può succedere con due caratteri simili. E' sicuro un discorso dovuto a entrate e uscite. Cairo è uno che vuole gestire la società come vuole lui e certe discussioni possono nascere. Ma sono cose che succedono. Oggi come oggi però con i media certe cose vengono fuori. Ero a Napoli in ritiro con il Palermo, arrivò Zamparini e giocavamo la sera. Stavo trattando Amauri con la Juventus e vidi su Tuttosport la soffiata. Zamparini mi tirò il giornale in faccia e ci fu una lite e dopo 4-5 giorni mi vidi con Secco e ho venduto Amauri. E poi andai al presidente a dirgliene qualcuna. Ma le discussioni, come vedete, ce le hanno tutti. Al Genoa con Borriello anche ci furono delle discussioni. Lui tornava a Milano a casa e io dissi che non ci doveva andare. Fece tardi a un raduno e lo misi fuori rosa. Dopo diverse discussioni con il tecnico e Preziosi, scelsero me. In allenamento mi salvò Portanova che si mise di mezzo".