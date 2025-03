Palermo Football Conference, Sorrentino: “Il portiere deve saper parare, poi usare i piedi”

IL PORTIERE MODERNO E LA SITUAZIONE PORTIERI ROSANERO

L'ex portiere del Chievo ha parlato del nuovo ruolo dell'estremo difensore, oltre che della situazione del Palermo: "Com'è cambiato il ruolo del portiere? Per me il portiere in primis deve parare, poi se sa usare anche i piedi ben venga. Ricordo con Iachini? Sicuramente il record della serie B che qualcuno vuole provare a battere ma per adesso. A lui mi legano tanti ricordi, quasi tutti positivi. Futuro da procuratore? non mi piace, é un ruolo complicato perché purtroppo molti si improvvisano procuratori. Non mi da entusiasmo. É un ruolo che non mi piace fare ma sono sempre un po’ dentro. Cosa voglio fare? Nel momento in cui ho smesso non volevo saperne più nulla del calcio, ma adesso mi piacerebbe andare in uno staff. Non mi hanno chiamato in Kings League, é una di quelle sfide che mi piacerebbe provare. É un movimento che potrebbe crescere però all’interno come tutte le cose ha bisogno di gente del mestiere o altrimenti vale tutto. Un anno strano per i portieri per il Palermo? L’infortunio di Gomis ha fatto sì che il Palermo prendesse un altro portiere ma é chiaro che il futuro é Desplanches. Hanno preso un portiere forte, Audero é un lusso per la serie B anche se i portieri che hanno tenuto botta sono pochi essendo una piazza esigente. Nuovo Sorrentino? Ho fatto una bella carriera, ma ce ne sono di molti più forti", ha conlcuso.