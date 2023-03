Palermo Football Conference, Morgana: “In città serve una seconda squadra in Serie D”

"Perché non c’è una squadra palermitana in Serie D? Ci sono tanti imprenditori in Sicilia che stanno promuovendo e sviluppando iniziative importanti, ma ricordiamoci che veniamo da due anni molto complicati sul piano organizzativo e logistico per il mondo dello Sport a causa della pandemia. Fortunatamente, adesso abbiamo ripreso alla grande anche con campionati di eccellenza. La ripresa c’è e sono convinto che il futuro potrà dare risposte concrete e che la città di Palermo abbia reale esigenza di esprimere una seconda squadra che disputi il massimo campionato dilettantistico. Il post Covid è stato davvero duro e complesso sotto ogni punto di vista per il nostro movimento. In Lombardia, ad esempio, hanno un impiantistica sportiva diversa dalla nostra. In Sicilia si parte da una posizione di disagio, precarietà ed oggettivo svantaggio per diverse questioni di matrice socioeconomica, per creare uguaglianza bisogna fare interventi disuguali. Vi assicuro che il sistema calcistico siciliano ha la forza e la voglia di crescere e migliorarsi. Abbiamo circa 40 società in più ed un costante aumento di tesserati . La passione delle persone fa la differenza, fino a quando ci sarà questo elemento portante noi ci saremo e diremo la nostra".