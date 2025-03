Palermo Football Conference: le parole di Davide Ballardini

Tra gli ospiti che parteciperanno all'evento di lunedì ci sarà Davide Ballardini, allenatore ex Palermo soprannominato "l'allenatore delle salvezze" per aver evitato 6 volte la retrocessione dalla Serie A alla Serie B. Ecco qui le sue parole in merito alla sua partecipazione: "Sono molto contento e non vedo l'ora di tornare a Palermo per partecipare alla conference e incontrare amici e personaggi del mondo del calcio. Sarà un piacere parlare con loro di argomenti che riguardano appunto la mia passione verso il calcio."