Palermo Football Conference: le parole di Ballardini

Stefano Ballardini , ex allenatore rosanero, conducente della salvezza magica del 2016, è intervenuto alla Palermo Football Conference.

Torna a Palermo per rimanere?

No. In ogni ambiente ci sono dirigenti, ambiente e allenatore che devono essere un tutt’uno; se l’allenatore non va d'accordo con i dirigenti, l’ambiente e i giocatori, diventa difficile."