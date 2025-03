Palermo Football Conference, L’assessore Anello: “Convenzione? Siamo in dirittura”

TEMA STADIO

"Convenzione stadio? Siamo in dirittura d’arrivo, é un anno e più che lavoriamo e abbiamo la consapevolezza che insieme alla società remiamo nella stessa direzione, abbiamo fatto un gran bel lavoro. Oggi abbiamo una convenzione che sarà discussione in aula per approvarla. Sono certo che il lavoro che abbiamo fatto con la società darà la possibilità alla città e ai tifosi uni stadio riqualificato al meglio perché ci sono i presupposti per averlo Euro 5 e “3.0”, quindi uno stadio non solo finalizzato ad attività sportive, ma uno in cui devono esserci altre attività e dove poi il cittadino palermitano ne potrà usufruire al meglio", ha concluso.