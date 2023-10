Palermo Football Conference, Farris: “L’ambizione è creare sinergia con il club rosa”

Le dichiarazioni del dirigente dell'Athletic Club, Lorenzo Farris.

Mediagol ⚽️

Nel corso della Palermo Football Conference, evento che accoglie diverse personalità sportive di rilievo tra dirigenti e vari addetti ai lavori in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo e l'Università LUMSA, è intervenuto il dirigente dell'Athletic Club, Lorenzo Farris.

"La scelta di tornare a Palermo è prettamente familiare. Io dopo il fallimento del Palermo ho avuto la fortuna di essere stato chiamato da un grandissimo dirigente che era al Milan, fatta questa esperienza sono andato al Torino, ma senza la mia famiglia. La famiglia è prioritaria per me e la scelta quindi è ricaduta su Palermo per ricongiungermi con loro. Questo mi ha portato a incontrarmi con una nuova realtà che ha un progetto interessantissimo per la città di Palermo, che è la quinta d'Italia e che ha sempre e solo avuto una società professionistica nel capoluogo siciliano.

L'ambizione è quella di creare una sinergia con il Palermo del City, che spero che possa fare da costola per la valorizzazione dei giovani. L'ambizione è quella di crescere. Oggi ci riscontriamo con un problema che è quello strutturale. Oggi l'Athletic non ha una casa sua, ma la proprietà hanno acquisito la gestione dello stadio di Capaci per una visione duratura nel tempo.

Santana? Non lo devo presentare io come calciatore, aveva smesso due anni fa, poi essendo amico di un nostro calciatore, durante una cena è venuta fuori questa idea di rimettersi in gioco in un rettangolo verde e lui era entusiasta del progetto che stiamo portando avanti e di darci una mano sul campo. Purtroppo sabato abbiamo perso una partita in casa contro una diretta concorrente per i playoff e lui era dispiaciutissimo e voglioso di tornare ad allenarsi per dare il proprio contributo nonostante sia un giocatore di 41 anni con una grande carriera alle spalle".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.