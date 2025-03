Palermo Football Conference, dg Cittadella: “Vorrei fare risultati anche oltre Palermo”

LE VITTORIE A PALERMO E LA CORSA SALVEZZA

Il dg ha ampiamente trattato il tema della Serie C: "L’indice di liquidità e di questi problemi a Cittadella non esistono, non le contempliamo. Il calcio dovrebbe avere delle regole ben chiare uguale per tutti, e non dovrebbero essere aggirate. Rispetto il calcio di tutti ma amo il calcio che faccio nella mia società. Lotta Salvezza? Io la vivo male perché soffro da sempre le partite quindi faccio fatica. Il bello della B é che é un campionato in cui nulla é scontato, tutti possono vincere o perdere con tutti. Significa che non esiste solo Dio denaro. Quattro anni che faccio risultato a Palermo? Vorrei fare risultato anche oltre Palermo. A Palermo ci si gioca due volte e se siamo lì per salvarci vuol dire che dobbiamo lavorare. Prospettive per il prossimo anno? Il Cittadella ha una proprietà molto forte, ha fondato questa società e sono proprietari di questa bellissima realtà da sempre e questa é la solidità di fare calcio. Questo ti dà la possibilità di poter avere un futuro percorribile nonostante tutto", ha concluso.