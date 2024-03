Palermo Football Conference, ag. Aurelio: “Rinnovo vicino. Cracovia? Ecco la verità”

"Non sempre ci si trova d'accordo con i vari interlocutori, anche se siamo in procinto di rinnovare. Cracovia? L’offerta è arrivata a mercato chiuso in Italia, non è andato in Polonia perché ha deciso di continuare con il Palermo. Siamo vicini al rinnovo. Non mi aspettavo questi alti e bassi da parte del Palermo. Per me in termini di rosa, a prescindere da qualche falla, la vedo tra le prime quattro della Serie B. Ci può stare, nel caso di Aurelio, di giocare di meno visto che ha avuto diversi problemi, giocando con una serie di infiltrazioni di toradol", ha concluso l'operatore di mercato.