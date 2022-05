Palermo, Fontana: “Rosa bravi a soffrire, grande traguardo. Complimenti a Massolo”

Alberto Fontana - portiere del Palermo dal 2006 al 2009 - ha parlato dell'accesso dei rosa alla finale playoff verso la Serie B, nella quale la formazione di Baldini affronterà il Padova

Ecco, di seguito, le sue parole, incentrate anche sulle recenti prestazioni di Massolo: "È un ottimo traguardo, oltre che una grande cosa avere lo stadio pieno, è stato un ulteriore vantaggio per il Palermo. La squadra è sul pezzo, è solida. Comunque in una finale ci sono tanti aspetti che potranno incidere. Consapevolezza e solidità sono fondamentali nel calcio. Mi è sembrato che giochi molto bene e sappia soffrire. E poi ci sono i momenti in cui bisogna accettare anche la bravura dell'avversario e prendere qualche schiaffo. Fare il nome di un solo giocatore è riduttivo. Non conoscevo bene il portiere che è subentrato (Massolo, ndr) ma sta facendo molto bene e non è facile subentrare. Bravo lui per quello che sta facendo. Il Padova è nato per andare in B sia per l'organico sia per l'obiettivo dichiarato. Il suo unico problema è stato incontrare un Südtirol che ha fatto qualcosa i incredibile. Cessione? Prima di tutto bisogna fare i complimenti alla proprietà: ha portato più di 30000 persone allo stadio. Se le voci sono di persone facoltose fa pensare che la prendano per certi intenti. Dalle voci alle realtà ci vuole un po'".