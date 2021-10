Palermo-Foggia, sorpresa Martinelli: l’ex rosanero e lo scatto con Pelagotti

L'ex centrocampista del Palermo è tornato al "Barbera" per gustarsi la sfida tra i rosanero e il Foggia

Durante Palermo-Foggia si è respirata aria di festa con qualche pizzico di nostalgia. Sugli spalti, infatti, era presente quell'Alessandro Martinelli che nell'anno della Serie D rappresentò al meglio i colori rosanero sia dentro che fuori dal campo. Un serio problema di salute gli ha purtroppo imposto il ritiro dal calcio giocato, ma l'ex centrocampista anche del Brescia non ha mai dimenticato il Palermo e lo ha dimostrato in più occasioni. Ieri (domenica 10 ottobre) è arrivata una sonora vittoria degli uomini di Filippi che hanno strapazzato un Foggia amorfo e senza troppe idee. Merito anche di Martinelli che, magari, senza saperlo ha assunto il ruolo di amuleto. Al termine del match l'ex rosa si è incontrato con alcuni ex compagni tra i quali Alberto Pelagotti che ha anche postato una storia sul proprio profilo instagram.