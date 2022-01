Palermo, focolaio Covid nel gruppo squadra: diversi positivi tra calciatori e staff

Possibile nuovo focolaio di Covid-19 in casa Palermo, si attende l'esito dei tamponi molecolari: stravolto il programma odierno

Possibile nuovo focolaio di Covid-19 in casa Palermo . Da tre giorni, il club di viale del Fante ha scelto di sottoporre a test antigenico rapido alcuni tesserati, con screening random a campione a cadenza quasi giornaliera. Nella giornata di oggi, al controllo, è emersa una nuova positività. A quel punto, la società ha deciso di sottoporre tutto il gruppo squadra a test antigenico rapido, il cui esito avrebbe evidenziato oltre una decina di ulteriori positività al Covid-19 tra componenti della rosa e membri dello staff . Per questo motivo, gli stessi sono stati sottoposti al tampone molecolare di cui si attende l'esito.

Ricordiamo che domenica 2 gennaio, i giocatori - prima di riprendere gli allenamenti al rientro dalle vacanze - si sono sottoposti ai test anti-covid previsti dai protocolli federali. Test che hanno dato esito negativo per tutta la rosa, fatta eccezione per un calciatore di ritorno dal centro Italia, subito posto in quarantena presso il proprio domicilio, che si è aggiunto a quello di un altro giocatore già risultato positivo nei giorni scorsi e per questo non ancora rientrato a Palermo. Lunedì 3 gennaio, invece, tutti gli aventi diritto nel gruppo squadra si sono sottoposti alla somministrazione della terza dose di vaccino contro il Covid-19.