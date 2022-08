Palermo, Floriano l’uomo delle rivincite: la prossima contro il “suo” Bari

"Da dieci giorni di attesa alla fascia di capitano. Dal possibile addio a gennaio al posto da titolare in Serie B. Tra le tante vite in rosanero, per Floriano questa è quella della rivincita", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano Giornale di Sicilia. Il prossimo impegno vedrà la squadra di Corini impegnata sul campo del Bari , proprio lì dove qualche anno prima il 7 rosanero non era stato ritenuto più all'altezza per tentare l'assalto alla cadetteria.

Dopo la promozione in B con il Palermo, Floriano è stato anche costretto ad aspettare dieci giorni per il rinnovo di contratto e l'avvicendamento tra Baldini e il Genio sembrava mettere in discussione la sua permanenza in Sicilia. "Eppure, alla prima partita con il nuovo tecnico in panchina è lì, in campo, dal primo minuto", si legge. In carriera Roberto ha già punito il Bari in tre occasioni e - a proposito di rivincite - chissà che non possa ripetersi nell'anticipo di Serie B in programma venerdì sera alle ore 20.45 al San Nicola...