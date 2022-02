Palermo, Floriano intoccabile per Baldini: da oggetto misterioso a jolly del 4-2-3-1

Scomparso dai radar durante la gestione Filippi, Floriano sembra rinato dall'arrivo di Silvio Baldini sulla panchina rosanero

"Una seconda giovinezza in maglia rosanero. Ma basterà a Floriano per restare a Palermo? Un interrogativo che per ora, il numero 7 «rivitalizzato» da Baldini, non si pone nemmeno". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette al microscopio il rendimento estremamente positivo di Roberto Floriano, che nelle ultime settimane sembra essere davvero diventato un intoccabile all'interno delle gerarchie di Silvio Baldini.