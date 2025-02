Palermo, fischi incessanti dopo il pareggio contro il Mantova

Altro risultato deludente in casa Palermo: dopo il vantaggio iniziale, i rosanero hanno di nuovo subito una rimonta, per poi pareggiare grazie a Pohjanpalo. Un pari che non ha affatto soddisfatto il pubblico che, alla fine del match, ha fischiato in maniera rumorosa. Fischi rivolti soprattutto al tecnico Dionisi, a cui è stato anche "dedicato" un coro: "Vattene via". La squadra continua a deludere i tifosi, che hanno risposto in modo plateale contro tecnico e squadra.