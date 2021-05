Palermo, firmata concessione per il campo comunale: le parole del prefetto Forlani

Alla presenza del Prefetto di Palermo, questa mattina, è stata ufficialmente firmata la concessione per l’utilizzo del nuovo campo comunale, parte integrante del nuovo Centro Sportivo Rosanero. Di seguito le parole del prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, come riportato – tramite un comunicato – dal club rosanero.

“È la dimostrazione che le cose si possono fare, e anche in tempi congrui, se tutti i soggetti coinvolti giocano lo stesso gioco con le stesse regole. E l’accordo già siglato dal Palermo con Libera per la promozione della legalità attraverso lo sport è un’ulteriore spinta in questa direzione”.