Palermo, fiocco azzurro per Filippi: gli auguri su Instagram del club rosa

Dopo la lieta notizia in casa Filippi, il club rosanero ha espresso le sue felicitazioni per la notizia della nascita del piccolo Vincenzo, figlio del mister rosa, Giacomo Filippi che oggi ha lasciato il ritiro di San Gregorio Magno dopo la notizia

L'allenatore del Palermo , Giacomo Filippi diventa papà, il tecnico della compagine siciliano ha lasciato questa mattina il ritiro di San Gregorio Magno per festeggiare il nuovo arrivo approfittando del giorno di vacanza concesso alla squadra rosanero.

Questa mattina il tecnico originario di Partinico non ha seguito la compagine rosa durante il lavoro di scarico svolto dopo la convincente prova di Potenza che ha visto la banda siciliana battere la formazione lucana per tre reti a zero.