Palermo, finale di stagione in bilico: City Football Group mette tutti sotto esame

Il Palermo, per quanto concerne il campo è reduce da un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre sfide di campionato. Una sola vittoria nelle precedenti dieci partite. Risultati che non hanno permesso alla squadra di Eugenio Corini di entrare in convinzione nella griglia delle prime otto della graduatoria, piazzamento che consentirebbe l'accesso ai playoff. In caso di mancata partecipazione, dalla parte dirigenziale, non sono previsti 'drammi epici' al netto degli obiettivi prefissati ad inizio stagione dal direttore generale, Giovanni Gardini. D'altro canto, il mantenimento della categoria matematico, non è ancora stato raggiunto. Nove punti di distacco dalla zona playout sono una cifra da allungare categoricamente, per garantire a tutta la piazza sogni tranquilli fino al termine dell'annata.