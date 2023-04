Palermo, “Final Pack”: venduti già circa 1000 mini abbonamenti

Gli ultimi match del campionato saranno decisivi per capire in che posizione arriveranno Brunori e compagni e il supporto dei tifosi rosanero può essere un fattore chiave in vista di partite complicate contro Cosenza, Benevento, Spal e Brescia. Oltre agli 11.465 abbonati dall'inizio della stagione, dunque, sono già circa un migliaio i tifosi che hanno sottoscritto il mini abbonamento con il club rosanero che sta cercando di spingere in questa direzione per aiutare i ragazzi di Corini a centrare un obiettivo storico.