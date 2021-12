Palermo, Filippi vuole aprire un nuovo ciclo: i rosa puntano sull’effetto “Barbera”

Dopo la sconfitta rimediata a Picerno, il Palermo tornerà a giocare fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera"

"Il Palermo punta sull’aria di casa per riaprire un nuovo ciclo". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori su Palermo-Monopoli . Lo scorso weekend, con la sconfitta rimediata sul campo del Picerno , si è chiuso un ciclo positivo di sei risultati utili di fila. Cinque vittorie ed un pareggio. E "ora il Palermo vuole provare ad aprirne un altro", si legge. Per farlo, i rosanero sono pronti a puntare ancora una volta sull'effetto "Barbera".

Dopo i precedenti ko, infatti, il Palermo è sempre riuscito a riscattarsi fra le mura amiche. D'altra parte, gli uomini di Giacomo Filippi in casa sono ancora imbattuti. "La classifica parla chiaro". Per quanto riguarda il rendimento interno, sono venti i punti conquistati dal Palermo in otto partite. Gli stessi punti del Bari, meglio rispetto al Monopoli con 22 punti ma ottenuti in nove gare. Sei vittorie e due pareggi per i rosanero davanti al proprio pubblico. E proprio al "Barbera" il Palermo dovrà affrontare ben due scontri diretti nel mese di dicembre contro Monopoli e Bari.