Palermo, Filippi trasformista: cambiano moduli e uomini, ma non i risultati

Sono ventuno i punti conquistati dal Palermo nelle ultime dieci giornate, come la Turris. Il Bari uno in meno

"Il trasformismo del Palermo, l’undici titolare è sempre diverso". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle scelte di Giacomo Filippi. In quattordici gare giocate, il tecnico originario di Partinico non ha mai schierato la stessa formazione, ruotando tutti gli uomini a disposizione, o quasi. Diciannove calciatori su ventidue, infatti, hanno trovato spazio dall’inizio. Soltanto Marong, Corona e Crivello non hanno avuto una chance dal primo minuto. "È una costante che va avanti dall’anno passato [...] Solo che con Boscaglia, questo continuo turnover, non aveva portato frutti. Anzi, a forza di cambiare giocatori e moduli, la squadra non era riuscita a trovare un’identità ben precisa, cosa che invece è avvenuta non appena Filippi ha stravolto lo schieramento", si legge.