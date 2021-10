Palermo, Filippi sceglie la fantasia: il tecnico punta su Floriano, Fella e Silipo

Specialmente in casa, il tecnico del Palermo punterà ancora su Floriano, Fella e Silipo: Luperini e Dall'Oglio in seconda fila

"Formula fantasia per il Palermo. La risalita passa dai piedi... buoni". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle scelte di Giacomo Filippi . Cambio di direzione nelle ultime tre gare del Girone C di Serie C : il tecnico originario di Partinico ha deciso di puntare su Silipo , Floriano e Fella , accantonando per il momento la soluzione con Luperini e Dall'Oglio sulla trequarti, trovando "quell’imprevedibilità che forse lì davanti mancava". Un Palermo certamente più offensivo; un aiuto in più per l'unica punta Brunori o Soleri .

La svolta è arrivata in occasione della partita contro il Campobasso, quando Filippi ha schierato per la prima volta in campionato Silipo dal primo minuto. Il giovane talento scuola Roma "lo ha ripagato andando a segno al primo tiro in porta, dimostrando di sapere essere anche un giocatore concreto", si legge. Poi, la riconferma contro la Juve Stabia e il forfait causa febbre con il Foggia. Al cospetto degli uomini di Zeman, però, Filippi ha lasciato ancora una volta in panchina sia Luperini, sia Dall'Oglio, dando spazio a Fella e Floriano, che ha realizzato un gol nei primi minuti. "Anche in questo caso, un messaggio chiaro a tutti, dopo un andamento altalenante nelle scorse settimane: in questo Palermo c’è spazio per Floriano, ma soprattutto c’è spazio per due trequartisti più leggeri, anche a costo di sbilanciare in avanti l’assetto della squadra", prosegue il noto quotidiano.