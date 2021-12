Palermo, Filippi sceglie Accardi: lui in vantaggio su Lancini per sostituire Marconi

Andrea Accardi potrebbe tornare tra i titolari nel match contro il Monopoli a causa dell'assenza per squalifica di Ivan Marconi

"Più Accardi che Lancini. Per sostituire Marconi, contro il Monopoli out per squalifica, sono queste le opzioni più probabili. La terza via porta a Perrotta, ma ad oggi sembrala meno praticabile". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che punta gli occhi sulla sfida al vertice tra Palermo e Monopoli e sul ballottaggio in difesa per sostituire lo squalificato Marconi. L'espulsione procurata dal difensore ex Monza nei minuti finali della gara contro il Picerno, sta lasciando dei dubbi da snocciolare a Giacomo Filippi. Il rientro stabile in gruppo di Accardi da qualche settimana, ha reso però la scelta del difensore più serena e priva di problematiche. Il numero 4 rosanero si gioca una m,aglia da titolare con Edoardo Lancini, con quest'ultimo che però sembra favorito per partire dalla panchina.