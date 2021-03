Palermo, Filippi ritrova Accardi: cinque uomini per tre maglie, difesa quasi al completo

“Difesa al completo, cinque uomini per tre maglie”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori in casa Palermo. Il doppio turno di stop ha permesso a Giacomo Filippi di recuperare alcune pedine importanti. Nella giornata di mercoledì, infatti, anche Accardi è tornato a disposizione del tecnico in vista dei prossimi impegni ufficiali. “Quanto basta per aumentare la concorrenza nel reparto arretrato, dove di fatto il tecnico può contare su un doppione per ogni ruolo, o quasi”, si legge.

Accardi, Marconi, Palazzi, Peretti e Somma: cinque calciatori per tre maglie. Aspettando Lancini, attualmente fermo ai box. Al momento, chi ha trovato più spazio fin qui è stato Palazzi, titolare a Catania, contro Juve Stabia e Paganese. Così come Accardi, il più duttile. A Pagani, il difensore palermitano è stato costretto al forfait e al suo posto ha giocato Peretti. Rimasto fuori soltanto per squalifica, Marconi – invece – è certamente il centrale che può offrire maggiore esperienza. E poi c’è Somma che, dopo la trasferta di Catania, è partito dalla panchina delle partite successive ed è in lotta per ritrovare un posto da titolare.

“Di sicuro, stavolta, il tecnico rosa Filippi può contare su un parco difensori nuovamente ampio”, conclude il noto quotidiano.