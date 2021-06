Palermo, Filippi riparte dal suo bunker: Accardi, Lancini e Marong i punti fermi

Nel reparto arretrato tante conferme, l’unico dubbio è legato al futuro di Ivan Marconi: le ultime

"Palermo, Filippi riparte dal suo bunker". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul nuovo campionato di Serie C . Il tecnico originario di Partinico ripartirà dalla difesa a tre (nel dettaglio dal 3-4-2-1 ) e dagli uomini ai quali si è affidato nel finale di stagione. Un reparto che ha incassato solo un gol nelle ultime quattro partite e che ha tenuto in piedi le speranze di promozione fino alla sconfitta di Avellino.

Pelagotti ha mantenuto l’imbattibilità per 372 minuti consecutivi. "Nel mezzo, una solidità mai avuta prima nel corso della stagione, ma che di fatto è diventata la certezza da cui ripartire in vista del nuovo anno", si legge. Anche prima dei playoff, nelle dieci partite con Filippi in panchina, infatti, il Palermo è riuscito a non subire gol per quattro partite. Numeri che non sono certamente passati inosservati e che hanno convinto la dirigenza rosanero a puntare ancora una volta sull'ex vice di Roberto Boscaglia.