Palermo, Filippi ridisegna la difesa: Buttaro squalificato, Lancini scalda i motori

I rosanero si preparano alla sfida contro il Foggia di domenica pomeriggio (17.30) nella gara valida per l'8a di campionato

Il Palermo si proietta alla sfida di domenica pomeriggio quando al "Renzo Barbera" arriverà il Foggia di Zeman nella gara valida per l'8a giornata del campionato di Serie C (girone C). I rosanero dovranno fare a meno di una delle pedine più in forma di questa prima parte di campionato ossia Alessio Buttaro. Il difensore romano, espulso nella gara contro la Juve Stabia, dovrà saltare addirittura i prossimi due impegni dei Rosa. Mister Filippi in vista del match contro i rossoneri dovrà reinventarsi la retroguardia: Lancini dovrebbe agire sul centro-destra con Marconi centrale e Perrotta sul centro-sinistra. Complicato un possibile impiego sia di Peretti che di Marong che al momento non sono al vertice dei piani tattici del tecnico e di conseguenza appaiono solo come alternative. Non ha ancora recuperato del tutto Andrea Accardi che, come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', infortunatosi in amichevole lo scorso 8 agosto, sta ancora facendo i conti con un'infiammazione al tendine d'Achille. Tutte le strade portano dunque all'impiego di Lancini al posto di Buttaro, Doda dovrebbe essere confermato sulla corsia destra in luogo dell'acciaccato Almici a meno che Filippi non decidesse di impiegare l'albanese nel trio difensivo come già accaduto a Taranto.