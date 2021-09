Palermo, Filippi prepara i ‘doppioni’: da Perrotta e Soleri a Silipo e Valente

La rosa delle alternative di Giacomo Filippi potrebbe risultare un fattore decisivo già a partire dal prossimo match di Serie C contro il Taranto

Se il Palermo può contare sui 'doppioni', è il momento di dimostrarlo.

Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sul riscatto di quattro giocatori impiegati, per motivi diversi, con il contagocce da Giacomo Filippi in queste prime due giornate di Serie C. Il nuovo arrivato Marco Perrotta si è subito messo in luce nell'ultimo frangente della gara contro il Messina, mostrando affidabilità e sicurezza nelle zone nevralgiche del reparto difensivo. Nel prossimo impegno esterno dei rosanero contro il Taranto, l'ex Bari avrà la sua chance da primo minuto accanto a Lancini e uno tra Marconi e Marong nel caso Accardi non dovesse recuperare a pieno la sua condizione. Peretti è ancora out per la botta al volto subita proprio nel derby di sabato scorso, con un emorragia della retina che è ancora sotto osservazione da parte dei sanitari di fiducia del club rosanero.

Forze fresche, invece, per quel che riguarda il reparto offensivo."Soleri vuole dimostrare di non essere solo un bomber da panchina e Silipo chiede una chance. Poi ci sono le fasce, dove finora il Palermo non ha avuto alternative a causa dell’infortunio di Valente". Prosegue così il quotidiano, che spiega in maniera chiara come Filippi abbia ancora diversi assi da giocare, mettendo in moto una concorrenza interna positiva per tutto l'organico. Il talento scuola Roma è l'unico attaccante a non essere ancora sceso in campo, nonostante sia stato provato più volte al fianco di Floriano e alle spalle di Brunori in un possibile schieramento titolare.

Sotto gli occhi di tutti, invece, l'esplosione tecnica di Edoardo Soleri, con i due gol segnati in altrettante sfide che mettono benzina nelle gambe di un attaccante voglioso di bruciare le tappe con indosso la casacca rosanero. Pesante, infine, l'assenza nelle prime tre uscite della stagione di Nicola Valente, recuperato ormai in maniera totale e pronto a sfidare Giron per un posto sulla fascia sinistra. L'ex Carrarese ha dimostrato - nell'arco della scorsa annata sportiva - di essere uno dei giocatori più decisivi nella rosa di Filippi, con cambi di passo, accelerazioni e gol che spesso hanno consentito al Palermo di svoltare gare chiuse e difficoltose. Servirà anche lo sprint del giocatore classe '91 rilanciare i rosanero dopo il pareggio con il Messina.