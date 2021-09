Palermo, Filippi per la prima volta fuori dai play off: il trend rosa va invertito

Giacomo Filippi e il dato relativo all'avvio di stagione dei rosanero

Il Palermo si appresta ad affrontare il Campobasso nel match valido per la sesta giornata del Girone C di Serie C. Tre punti pesanti quelli messi in palio nella gara odierna che permetterebbero ai rosanero di riscattarsi dopo l'opaca prestazione di Viterbo che ha sancito il pareggio contro il Monterosi Tuscia. Dopo la gara contro la compagine laziale per Filippi è stata registrata una statistica negativa, riportata dal noto quotidiano "Giornale di Sicilia".