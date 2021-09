Palermo, Filippi incontra la dirigenza: il tecnico chiamato a dare una svolta

Nella giornata di ieri, dopo la sfida contro il Monterosi, il tecnico del Palermo ha incontrato Sagramola e Castagnini

Nella giornata di ieri, il tecnico del Palermo "si è intrattenuto a colloquio con Sagramola e Castagnini", si legge. Nel dettaglio, Filippi ha analizzato con la dirigenza quanto prodotto in quel di Viterbo e gli errori da non commettere. D'altra parte, più che i risultati - comunque non esaltanti per una squadra che nutre ambizioni di vertice - sono le prestazioni a non aver convinto fin qui. "Ed è di questo che si è discusso, analizzando ciò che non è andato nel match di domenica. Una valutazione fatta a freddo, per non lasciarsi travolgere dai primi giudizi a caldo", prosegue il noto quotidiano.