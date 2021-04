Palermo, Filippi ha fatto meglio di Boscaglia: la sua marcia è da promozione. I numeri

“Una media punti da big della Serie C”.

Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulla media punti di Giacomo Filippi. Il tecnico originario di Partinico ha già fatto meglio di Roberto Boscaglia. “Il Palermo di Filippi potrebbe chiudere la propria stagione con un ruolino di marcia che in ogni altro girone sarebbe valso la promozione diretta”, si legge. In caso di successo, i rosanero si porterebbero a quota 53 punti, con Filippi che fin qui ha conquistato 17 punti in 9 partite. E potrebbe ancora migliorare il proprio rendimento.

Nel dettaglio, Boscaglia ha chiuso la sua esperienza in Sicilia con una media di 1,27 punti a partita, Filippi 1,89. Inferiore solo a quella di Catanzaro, Avellino e Ternana. Vincendo a Francavilla, però, la media sarebbe esattamente di 2 punti a partita. “Sulle 36 gare del Girone C, equivarrebbe a fare 72 punti”, prosegue il noto quotidiano. Inoltre, è migliorata anche la posizione in classifica (decimi con Boscaglia) e la differenza reti. A giovarne è stato certamente l’attacco, mentre la nota negativa riguarda la difesa, che ha concesso di più rispetto alla gestione Boscaglia.