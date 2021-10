Palermo, Filippi e il mal di trasferta: per il tecnico è un’anomalia. I numeri

Con l'avvento di Giacomo Filippi sulla panchina rosanero, il Palermo aveva conquistato tre vittorie di fila in trasferta

"Rispetto alla passata stagione il mal di trasferta è un'anomalia". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dal Palermo di Giacomo Filippi lontano dal "Barbera". Reduci dalla vittoria contro il Foggia di mister Zeman , i rosanero, al "Liguori" di Torre del Greco , proveranno a conquistare i primi tre punti in trasferta contro la Turris . "Quanto visto finora va in controtendenza con ciò che il tecnico partinicese è riuscito a fare nei suoi primi mesi alla guida dei rosanero", si legge.

Nelle prime tre partite giocate fuori casa dopo l'esonero di Roberto Boscaglia, infatti, Filippi ha ottenuto tre successi contro Catania, Paganese e Casertana, chiudendo la scorsa stagione con cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte. Sedici i punti conquistati, dunque, in otto gare in trasferta; una media di due punti a partita. "Un rendimento ottimo, che però non ha trovato continuità in questa stagione", conclude il noto quotidiano.